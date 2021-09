Brasileiro é morto e criminosos deixam bilhete: “Não roubar na fronteira”

- Publicidade-

O brasileiro Rogério Laurete Buosi, de 26 anos, foi encontrado morto no último sábado (25) em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O jovem foi alvo de 13 tiros. Ao lado do seu corpo, as autoridades encontraram um bilhete escrito pelos criminosos com a mensagem “não roubar na fronteira”.

Ana Lara Batista Leal, irmã de Rogério, revelou que o rapaz se mudou para o Paraguai há dois meses, para trabalhar no país, a convite de amigos. Ele, que morava em Araçatuba, voltaria para a cidade em outubro.

O assassinato de Rogério não é o primeiro caso da região. Em episódios anteriores, três jovens e três homens foram baleados pelos “Justiceiros da Fronteira” e todos os crimes acompanhavam o bilhete “não roubar”.