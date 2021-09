Brasiléia: casal que estava com a filha de 4 anos é preso com arma de fogo

- Publicidade-

Policiais militares do município de Brasileia prenderam na tarde desta quarta-feira, 15, um casal com uma arma de fogo. A ação policial ocorreu após a guarnição ser acionada via 190.

O casal estava na praça do centro cultural da cidade, quando foi abordado. Na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas dentro da bolsa da mulher, de 21 anos, os militares localizaram uma pistola 9 milímetros com oito munições.

Os dois estavam acompanhados da filha de apenas quatro anos. Os policiais acionaram o conselho tutelar de Brasileia para prestar apoio a criança, já que o casal foi encaminhado à delegacia da cidade para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.