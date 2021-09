Brasil vence Peru com gols de Everton Ribeiro e Neymar e completa oito vitórias seguidas nas Eliminatórias

O Brasil venceu o Peru com tranquilidade nesta quinta-feira, fez 2 a 0 na Arena de Pernambuco e completou oito vitórias seguidas nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Os gols foram marcados por Everton Ribeiro e Neymar – que tornou-se o maior artilheiro da amarelinha na história da competição. A Seleção de Tite dispara na liderança com 24 pontos.