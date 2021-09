Brasil tem 182 mortes por covid, menor número desde novembro

- Publicidade-

O Brasil registrou nesta segunda-feira 182 novas mortes por covid-19, o menor número diário de óbitos pela doença desde novembro do ano passado, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Tradicionalmente os números de casos e óbitos por covid-19 apresentam queda aos domingos e segundas devido ao represamento de testes nos finais de semana, mas, ainda assim o número de mortos desta segunda é o mais baixo desde os 140 registrados em 15 de novembro.

Com mais essas mortes, o total de vítimas fatais da doença no País chegou a 583.810, de acordo com os dados do ministério.

Também foram contabilizados 9.154 novos casos de coronavírus – o menor número desde 2 de novembro–, com o total de infecções no país avançando para 20.899.933, acrescentou a pasta.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O País, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a covid-19.

A média móvel de mortes diárias nos últimos 14 dias chegou nesta segunda a 640, em comparação com pico de quase 3.000 em abril. O governo federal ainda reporta 421.463 pacientes em acompanhamento.

Consórcio de imprensa

O Brasil registrou 296 novas mortes pela covid-19 nesta segunda-feira. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 603, o menor patamar desde 7 de dezembro de 2020, quando estava em 588. O indicador está há sete dias consecutivos com tendência de queda no País.

Nesta quarta-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 16.156. No total, o Brasil tem 583.866 mortos e 20.897.711 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 19,83 milhões de pessoas se recuperaram da covid desde o início da pandemia no País.

São Paulo notificou 18 novas vítimas da covid nas últimas 24 horas. Cinco Estados não registraram morte pela doença no período: Acre, Amapá, Ceará, Roraima e Sergipe.

Histórico

Médias móveis mostra óbitos e internações por covid-19 em queda em São Paulo.