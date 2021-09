Brasil é o quarto país mais letal do mundo para ativistas ambientais, diz ONG

- Publicidade-

O Brasil é o quarto país do mundo que mais mata ativistas ambientais e de terra, de acordo com relatório da ONG Global Witness divulgada nesta segunda-feira (13). No último ano, 20 ambientalistas foram assassinados no país, que fica atrás apenas de Colômbia (65 mortes), México (30) e Filipinas (29) no ranking.

Segundo o levantamento, quase 3/4 dos ataques registrados aconteceram na área da Amazônia no Brasil. O mesmo aconteceu com o Peru. Do total de mortes em todo o mundo, 3 a cada 4 ataques aconteceram nos países do continente americano.

O relatório registrou recorde no número de ambientalistas assassinados pelo segundo ano consecutivo. Foram 227 ativistas mortos no ano de 2020 em todo o mundo. Uma média de quatro mortes por semana entre os que tentavam defender o direito à terra, aos próprios meios de subsistência e também o meio ambiente.