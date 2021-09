BR 364 está fechada mais uma vez

- Publicidade-

Depois dos indígenas, na quarta feira, 1, esta sexta feira, 3, foi a vez dos agricultores fecharam a Br 364 próximo à Cruzeiro do Sul. Os moradores do Ramal do Zé Alves interromperam o tráfego de veículos na Br até que alguém vá tratar com eles sobre a melhoria da estrada vicinal.

Luciano Oliveira, gestor do Departamento de Estradas e Rodagens, o Deracre de Cruzeiro do Sul, pediu paciência para os produtores . Segundo ele as 4 equipes de ramais não param. ” Os ramais estão sendo feitos de forma sequencial e vamos atender daqui a dez dias essa comunidade do Zé Alves “.

A Br 364 é a única estrada que liga as 5 cidades do Vale do Juruá ao restante do Acre. Por ela, além de passageiros, chegam alimentos e combustível para o Vale do Juruá.