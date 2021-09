Bombeiros atendem 55 ocorrências após temporal com ventos de até 70 km/h em Rio Branco

Além da capital acreana, o Corpo de Bombeiros informou que em Xapuri as equipes atenderam três ocorrências de quedas de árvores. Duas dessas árvores caíram na BR-317 obstruindo a via e outra caiu em cima de um bar no Km 10 da estrada da borracha.

As rajadas de vento que causaram destruição chegaram a 70 km/h. A estimativa é do pesquisador da Universidade Federal do Acre (Ufac), Alejandro Fonseca,.

“Esses ventos que ocorreram nessa sexta são capazes de destelhar casas e derrubar estruturas. Foi uma chuva muito rápida, mas, muito intensa. A ventania se estendeu por vários lados da cidade, na parte alta, Estação Experimental, entre outros bairros, foi bastante abrangente”, disse o especialista.

Veja telhado de supermercado desabando e telhado de sorveteria voando com vendaval

Ocorrências

Além de queda de árvores, a cobertura do estacionamento de um supermercado desabou em cima de carros, houve destelhamento de lojas, salas do Pronto-socorro da capital ficaram alagadas, vidros foram quebrados e alguns bairros estão sem energia elétrica.

No PS, a direção informou que os danos ocorreram no prédio novo da unidade e duas paredes de vidro quebraram. A direção explicou ainda que chegou a entrar água na UTI, mas a situação foi resolvida antes que algum paciente fosse afetado. Já no prédio antigo da unidade, parte do teto foi arrancado e a mobília ficou encharcada.