Bombeiros alertam para mês de setembro com possibilidade de raios e temporais

No período em que se concentram as queimadas, agosto de 2021, tem sido mais severo em relação ao mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia, as chuvas se concentraram apenas nos três últimos dias do mês, como explica José Carlos, tenente do corpo de bombeiros. “Está sendo um ano atípico pois o mês de agosto teve 76 milímetros, sendo que 90 % dessas chuvas caiu nos últimos três dias”.

O comandante explica ainda que no mês de setembro a tendência é de ser mais chuvoso que agosto, com a possibilidade de raios e trovoadas. “O índice das queimadas está sendo muito alto e nós temos uma previsão pro mês de setembro de 114 milímetros. As pessoas precisam ter bastante cuidado com a queda de árvores, pois acontecem chuvas com raios”.

O comandante ainda ressaltou que o bombeiro trabalha em cima da prevenção e sempre estará à disposição para atender a população. As pessoas precisam evitar campo aberto em caso de chuva, procurar abrigos, evitar ficar próximo a postes, caixa d´água, pois assim, evita-se ao máximo os acidentes”.