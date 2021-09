Bolsonaro viaja neste domingo a Nova York para Assembleia da ONU

Presidente vai discursar na terça-feira; tradicionalmente, chefe de Estado brasileiro é o primeiro a se pronunciar no evento.

- Publicidade-

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viaja neste domingo (19), às 9h30, para Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A data da viagem foi antecipada em reportagem do R7 no último dia 10.

A Assembleia Geral das Nações Unidas está marcada para começar na terça-feira (21), ocasião em que Bolsonaro discursará, e será encerrada no dia 27. No entanto, é normal que o chefe de Estado brasileiro viaje alguns dias antes e volte alguns dias depois.

No caso, Bolsonaro viajará com 2 dias de antecedência, mas deve retornar ao Brasil no próprio dia 21. Tradicionalmente, o presidente brasileiro é o primeiro a discursar no evento. Em seguida, o discurso será do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Antes da ocasião do discurso, na segunda-feira (20), Bolsonaro tem encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Depois, participa de recepção oferecida pelo Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas.

Bolsonaro viajará numa comitiva que deve ter ainda os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Marcelo Queiroga (Saúde) e Paulo Guedes (Economia). O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho 03 do presidente, também deve ir.