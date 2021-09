Bolsonaro sugere que policiais paguem R$ 10 para viúvas de colegas mortos

- Publicidade-

Nesta segunda-feira (13), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sugeriu que as assembleias legislativas dos estados deveriam aprovar leis que obrigassem agentes de segurança pública a doar R$ 10 reais para ajudar a família de colegas mortos.

Durante seu discurso, o chefe do Executivo afirmou que seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), tentou aprovar um projeto semelhante na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), mas não teve sucesso.

“Se a cada policial ou bombeiro que venha a falecer, não interessa a causa, cada um desses 60 mil [agentes de segurança] doa R$ 10 reais para aquela viúva ou filho, ou quem o militar designasse como beneficiário, seriam R$ 600 mil para aquela pessoa. Obviamente, nada supre a vida de uma pessoa, mas seria uma grande coisa”, disse Bolsonaro.

O discurso de Jair foi realizado durante a cerimônia de lançamento de um programa habitacional para agentes de segurança pública.