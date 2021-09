Bolsonaro sanciona lei que amplia o BPC aos idosos e deficientes

Foi sancionado pelo presidente, Jair Bolsonaro nesta terça-feira (22) uma lei que amplia o alcance do BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada), que paga um salário mínimo mensal aos idosos e pessoas deficientes de baixa renda.

A nova medida estará em vigor a partir de 2022, conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Vale lembrar que no mês de maio, veio a ser aprovada pelo Congresso Nacional em acerto com a equipe econômica.

A nova medida deve ter um impacto de R$ 2 bilhões para 2022, o que incluirá cerca de 180 mil beneficiários, conforme fontes ouvidas pela reportagem.

A nova Lei sancionada, nº 14.176 também cria o auxílio-inclusão, que prevê o pagamento de um auxílio no valor de meio salário mínimo ao beneficiário cm deficiência grave ou moderada que conseguir se inserir no mercado de trabalho.