Bolsonaro na ONU: últimas notícias de hoje, segunda-feira, dia 20

- Publicidade-

Notícias sobre o terceiro discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta segunda-feira, 20 de setembro

11:03 | SET. 20, 2021.

O Presidente da República Jair Bolsonaro, acompanhado da Sra. Michelle Bolsonaro, desembarcaram no Aeroporto Internacional John Fitzgerald Kennedy.

Jair Bolsonaro (sem partido) está desde a tarde deste domingo, 19, em Nova York, para seu discurso de abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O avião com a comitiva presidencial, partiu da Base Aérea de Brasília por volta das 9h30min e chegou às 16:30 hrs. Nesta segunda, Bolsonaro tem encontro confirmado com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e à noite, participa de uma recepção oferecida pela representação permanente do Brasil junto às Nações Unidas.

Esse é terceiro discurso presidencial no evento desde a posse no cargo, em 2019.

Por tradição — desde a 10ª Assembleia Geral, em 1955 — o presidente do Brasil faz o discurso de abertura. Desde então, somente em duas ocasiões o primeiro orador não foi um brasileiro (1983 e 1984).