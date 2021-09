Bolsonaro desmarca entrevista na ONU e deve antecipar volta ao Brasil

- Publicidade-

O presidente discursou na abertura da Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira e deveria conversar com o site de notícias da entidade em seguida

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desmarcou uma entrevista que daria a ONU News, site de notícias da entidade, após seu pronunciamento na Assembleia-Geral, nesta terça-feira (21/9), em Nova York. O compromisso foi cancelado em cima da hora, segundo a Folha de São Paulo .

“Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões”, afirmou no início do discurso.

Depois de falar no plenário, o presidente não compareceu à entrevista marcada com a equipe do site das Nações Unidas. Ele preferiu deixar o prédio da sede da entidade pouco depois do pronunciamento.

Desde domingo (19/9), quando desembarcou nos Estados Unidos, Bolsonaro tem evitado a imprensa. Até a manhã desta terça, não havia parado em nenhum momento para responder perguntas de jornalistas que acompanham a viagem.

Na segunda-feira (20/9), o presidente ironizou que seu discurso seria em braile , em referência ao sistema de escrita e impressão destinado a pessoas com deficiência visual. A declaração foi dada a jornalistas na saída do restaurante do hotel em que a comitiva brasileira está hospedada.