Bolsonaro cancela entrevista à ONU e fica sem agenda oficial

O presidente Jair Bolsonaro decidiu cancelar a entrevista que concederia nesta terça-feira, 21, à ONU News, site de notícias da instituição, após discursar na 76ª Assembleia-Geral das Nações Unidas. A informação foi confirmada ao Broadcast Político pela Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do governo, que, porém, não quis falar o motivo da mudança de agenda.

Com isso, Bolsonaro não tem compromissos oficiais agendados para o restante do dia em Nova York. O retorno da comitiva presidencial está marcado para as 22 horas (horário de Brasília) e, até o momento, não está previsto um adiantamento do voo, diz a Secom.

O discurso do chefe do Planalto na ONU foi marcado por informações inverídicas e distorcidas, principalmente sobre a questão ambiental.

Antes do pronunciamento, Bolsonaro teve encontros bilaterais nesta terça-feira com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e com o secretário-geral da ONU, António Guterres.