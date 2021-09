- Publicidade-

Depois de uma madrugada intensa em Brasília, quando avançaram sobre a Esplanada dos Ministérios, os manifestantes bolsonaristas fizeram um ato em frente ao Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. A polícia reagiu aplicando spray de pimenta dos manifestantes.

O grupo foi disspiado com o uso e afastado.