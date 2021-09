Bocalom compareceu a ato pró-Bolsonaro em Rio Branco e diz que manifestou-se por um “Brasil sem corrupção”

- Publicidade-

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estava entre os políticos presentes na manifestação pró-Bolsonaro nesta terça-feira (7).

Ainda no estacionamento da Arena da Floresta, antes de sair em carreata, segurando uma bandeira do Brasil, Bocalom posou para fotos com militantes.

Em suas redes sociais, o prefeito destacou que foi às rua “por um Brasil livre e sem corrupção”.

“7 de setembro na rua com o povo! Por um Brasil livre e sem corrupção! Buscando nossa independência de verdade!”, postou Bocalom em sua fanpage.