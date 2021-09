Belfort derrota Holyfield por nocaute técnico, e Anderson Silva dá show de Boxe contra Tito Ortiz

- Publicidade-

Bastante aguardado pelos fãs por juntar quatro lendas dos esportes de combate em ação, o evento de Boxe “Triller Fight Club Legends 2” aconteceu neste sábado (11), na Flórida (EUA), reunindo Vitor Belfort, Evander Holyfield, Anderson Silva e Tito Ortiz. E os brasileiros deram um show. Enquanto Belfort fez valer os 14 anos a menos e superou Holyfield por nocaute técnico, Anderson acertou um golpe certeiro para nocautear Ortiz.

Vitor Belfort atropela Holyfield



Quem esperava um duelo equilibrado entre Evander Holyfield, 58 anos, e Vitor Belfort, 44 anos, se enganou. Substituindo Oscar De La Hoya, que testou positivo para Covid-19 faltando uma semana para o evento, o ex-campeão mundial de Boxe no peso-pesado esteve irreconhecível. Sem lutar desde 2011, Holyfield sentiu o peso da idade e sucumbiu diante de um Belfort inspirado, que voltou bem à ativa após três anos afastado.

Fazendo a sua segunda luta na modalidade como profissional, o brasileiro partiu pra cima desde o soar do gongo. Ele se aproveitou da falta de ritmo do americano e castigou, aplicando o primeiro knockdown com cerca de 1 minuto. Holyfield voltou a ficar de pé, mas logo depois foi ao chão novamente. Em um último esforço, Evander se levantou, mas após receber uma “chuva de golpes” na curta distância, viu o árbitro intervir e decretar a vitória por nocaute técnico de Belfort. O ex-campeão do UFC ainda desafiou Jake Paul.

Anderson nocauteia Tito Ortiz



No co-main event, Anderson Silva deu um show de Boxe. Tito Ortiz começou o combate colocando pressão e encurralando o “Spider” nas cordas. O brasileiro, porém, se esquivou com facilidade e precisou de apenas um golpe para nocautear o americano. Com um cruzado certeiro de direita, Anderson desmontou Tito na marca dos 81 segundos de luta e anotou seu terceiro triunfo na nobre arte, o segundo consecutivo em 2021. Antes, ele venceu o ex-campeão mundial Julio Cesar Chávez Jr, em junho, por decisão dos jurados.

Em entrevista após o duelo, que marcou um encontro entre dois ex-campeões do UFC, ambos com 46 anos, Anderson aproveitou para cutucar o adversário, que havia “desmerecido” o estilo de luta do paulista.

– Não (fiquei surpreso com o nocaute). Treinei duro para essa luta, para mostrar meu respeito ao mundo do Boxe, às artes marciais e Bruce Lee. Mestre Bruce sempre disse ‘seja como água, meu amigo’, e foi o que tentei fazer – disse a lenda do MMA, que garantiu retornar para mais uma luta, mas sem previsão.

RESULTADOS COMPLETOS:

Triller Fight Club Legends 2

Florida, nos Estados Unidos

Sábado, 11 de setembro de 2020

Card principal

Vitor Belfort derrotou Evander Holyfield por nocaute técnico no 1R

Anderson Silva derrotou Tito Ortiz por nocaute no 1R

Jono Carroll derrotou Andy Vences por decisão majoritária dos jurados

David Haye derrotou Joe Fournier por decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Anthony Chavez x Diuhl Olguin terminou em empate majoritário

Eliezer da Silva derrotou Terry Roscoe por decisão unânime dos jurados