Barbie do Crime’ é condenada por tráfico de drogas

A Justiça julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual contra Gabryela Paiva Cruz. “Barbie do crime”, como é mais conhecida, foi condenada a 7 anos de prisão por tráfico de drogas e terá que cumprir a pena em regime fechado. A decisão é do juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

O magistrado considerou grave o crime praticado pela acusada, que atuava no transporte de grandes quantidades de entorpecentes para uma organização criminosa. “Barbie do crime” foi presa em flagrante no dia 19 de maio deste ano na região da Vila Acre. Ela, que tinha chegado de outro estado, transportava 10 quilos de substância entorpecente. A droga estava em um táxi que foi abordado pela Polícia Militar na região do 2º Distrito da cidade.

No dia seguinte, Gabryela Paiva ganhou a liberdade durante audiência de custódia. Na época ela alegou que tinha um filho de pequeno, mas três dias depois voltou a ser presa, dessa vez, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Gabryela foi flagrada portando um revólver.

Em relação a condenação por tráfico de drogas, Gabryela Cruz não poderá recorrer da sentença em liberdade.