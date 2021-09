Bandidos violentos roubam e agridem empresário durante assalto na Associação Comercial de Rondônia

Dois criminosos invadiram a sede da Associação Comercial de Rondônia (ACR), na avenida Presidente Dutra, em pleno centro de Porto Velho, na última segunda-feira (20), ameaçaram funcionários e agrediram violentamente e roubaram um empresário. Segundo apurou o RONDONIAGORA, eles levaram joias e telefones do empresário, que levou várias coronhadas na cabeça.

Vídeo disponibilizado em grupos policiais mostra os dois criminosos que chegam e fingem necessitar de atendimento. Em determinado momento eles sacam as armas e anunciam o assalto. Em seguida passam a ameaçar o empresário, que é levado para a parte interna da ACR e depois ele é agredido com diversas coronhadas. Outras três pessoas chegam ao local e são obrigadas a entrar na sede da associação. Ao final do roubo um dos bandidos ainda fecha o local. O empresário aparece ensanguentado.

Qualquer informação sobre os criminosos pode ser repassa para a PM, através do telefone 190/