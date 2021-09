Bandidos armados assaltam clientes de distribuidora em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Na noite desta quarta-feira (14), três bandidos armados assaltaram clientes da distribuidora JR, que fica próximo ao antigo Club farinhada, no bairro Nossa Senhora dar Graças, sentido aeroporto de cruzeiro do Sul (AC).

De acordo com informações, os bandidos chegaram a se passando por cliente e logo anunciaram o assalto.

Após render o proprietário do local e os clientes, os bandidos tomaram celulares, anéis e um cordão de ouro do dono do estabelecimento.

Os bandidos ainda desferiram uma coronhada na cabeça do proprietário da distribuidora.

A Polícia Militar foi acionada junto com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para prestar os primeiros socorros à vítima que foi atingida com uma coronhada e posteriormente foi encaminhado ao PS.

Durante a fulga os assaltantes deixaram cair um pente da arma de fogo. Segundo pessoas que estavam próximo ao local os assaltantes se evadiram em duração ao conjunto Buriti.