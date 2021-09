Banco do Brasil oferece consignado sem burocracia para negativados

Já para os clientes negativados as taxas variam entre 2,5% a 3,5%.

Veja como ter acesso ao consignado sem burocracia

O contrato do crédito pode ser feito rapidamente, a dificuldade pode se dar se o requerente já se encontra em débito com o Banco do Brasil.

Em casos onde não há dividias com a instituição, é preciso conferir com o empregador se existe alguma espécie de convênio com o banco. Além disso, é preciso conferir a margem do consignável.

Normalmente ela é de no máximo 35% da receita do solicitante, mas em algumas regiões podem ser concedidos até 40%, dependerá do município e da instituição.

É preciso ser maior de 18 anos e possuir conta em algum banco para o recebimento do crédito.