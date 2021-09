BALEIA ‘MAIS SOLITÁRIA DO MUNDO’ BATE CABEÇA EM TANQUE REPETIDAMENTE E INDIGNA ATIVISTAS

- Publicidade-

Ativistas ao redor do mundo se revoltaram com um vídeo publicado pelo militante Phil Demers que registrava a orca Kiska, conhecida como a “baleia mais solitária do mundo” pelo Projeto Santuário de Baleias, segundo o UOL.

Kiska, que está em cativeiro desde 1979, segundo o Orca Rescues Foundation, é vista se debatendo dentro do seu tanque no parque de diversões MarineLand, no Canadá. Ela bate a cabeça repetidamente no vidro do tanque.

Ativistas anticativeiro entraram em MarineLand e observaram Kiska, sua última orca sobrevivente, batendo com a cabeça na parede. Por favor, assista e compartilhe. Esta crueldade deve ter fim. #FreeKiska”, escreveu Demers.

De acordo com o ativista Rob Lott, que falou sobre o caso ao portal iNews, a baleia está extremamente estressada, o que não é surpresa depois de tudo que ela passou; afinal, em 40 anos de cativeiro, ela perdeu cinco filhotes e viveu totalmente isolada de outros animais de sua espécie.

“Infelizmente, não é um caso isolado, e o comportamento autoinfligido repetitivo mostrado por Kiska foi visto em outras orcas cativas em que anos de tédio em tanques estéreis e inexpressivos, com pouco ou nenhum estímulo, se manifestam dessa forma”, explicou.