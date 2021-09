Aviso do Inmet alerta para perigo potencial de chuva intensa no Acre neste sábado e domingo

Contudo, nessa sexta a capital acreana e Xapuri foram atingidas com um forte temporal que derrubou árvores, cobertura do estacionamento de um supermercado, destelhou prédios, salas do Pronto Socorro da capital ficaram alagadas, vidros foram quebrados e alguns bairros estão sem energia elétrica.

As rajadas de vento que causaram destruição chegaram a 70 km/h em Rio Branco. A estimativa é do pesquisador da Universidade Federal do Acre (Ufac), Alejandro Fonseca.

Vendaval levou cobertura de sorveteria em Rio Branco — Foto: Reprodução

Pela segunda vez esta semana, um forte temporal atingiu a capital. A chuva começou por volta 15h30. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram os estragos deixados pela chuva.

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) prevê para este sábado um dia de sol entre nuvens com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite nas cidades do oeste acreano.

Em caso de chuvas fortes e intensas, o recomendado é: