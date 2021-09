Avião que saiu da Bolívia com 300 kg de cocaína tomba na pista em MT

- Publicidade-

Um avião com quase 300 kg de cocaína e 1 kg de maconha acabou tombando durante um pouso forçado após ser interceptada por agentes da FAB (Força Aérea Brasileira). A operação foi realizada em uma área de mata no norte do estado de Mato Grosso, quando a aeronave que transportava a droga entrou no espaço aéreo do Brail pela fronteira com a Bolívia, sem um plano de voo.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Cuiabá, capital do estado. Em nota, a PF afirmou que a interceptação do avião de pequeno porte faz parte de um esforço que tenta reprimir viagens que trazem drogas vindas de “países produtores vizinhos”.