Avião de caça da Força Aérea Brasileira cai em Campo Grande

De acordo com informações preliminares, o piloto ejetou antes do impacto e passa bem. Acidente aconteceu em região de lavoura

Um avião de caça da FAB (Força Aérea Brasileira) caiu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (13). A aeronave é um modelo A-29, conhecido como Super Tucano. É um avião de combate, que geralmente é utilizado em treinamentos de novos pilotos e apresentações.

De acordo com informações obtidas pelo R7 junto a fontes da aviação, o piloto ejetou antes do impacto e passa bem. A queda ocorreu em uma região de lavoura, nas proximidades de Coophavilla II e Santa Emília.

A fumaça gerada pelo acidente pode ser vista de algumas regiões da capital. A aeronave é produzida pela Embraer e é utilizada, por exemplo, pela Esquadrilha da Fumaça. O R7 entrou em contato com a FAB, mas não obteve retorno até o momento para saber as causas do acidente.