Auxílio Emergencial: nascidos em janeiro recebem a 6ª parcela

Os inscritos no Bolsa Família já começaram a receber a 6ª parcela do auxílio emergencial

O auxílio emergencial vai liberar a 6ª parcela para o público que se cadastrou pelo site e aplicativo do programa e também pelo Cadastro Único. O dinheiro será depositado na Conta Poupança Social Digital, nesta terça-feira (21), para os nascidos em janeiro, no dia 22 para os nascidos em fevereiro, no dia 23 para os nascidos em março e assim sucessivamente até o dia 3 de outubro. O saque em dinheiro e transferência bancária será liberado a partir do dia 4 de outubro.

Os inscritos no Bolsa Família já começaram a receber a 6ª parcela do auxílio emergencial. O pagamento foi liberado nesta sexta-feira (17).

Diferente do Bolsa Família, o público geral tem dois calendários para o auxílio emergencial, o primeiro para depósito em conta poupança e o segundo para o saque em dinheiro ou para transferência bancária.

O auxílio emergencial 2021 está sendo pago conforme a composição familiar:

Famílias ‘unipessoal’ (composta de uma pessoa) – R$ 150

Famílias com duas ou mais pessoas – R$ 250

Mães chefes de família monoparental – R$ 375

Auxílio Emergencial 2021 – Calendário de pagamentos e saques da 6ª parcela

Nascidos em Dia do crédito em conta Dia para saques em dinheiro janeiro 21 de setembro 4 de outubro fevereiro 22 de setembro 5 de outubro março 23 de setembro 5 de outubro abril 24 de setembro 6 de outubro maio 25 de setembro 8 de outubro junho 26 de setembro 11 de outubro julho 28 de setembro 13 de outubro