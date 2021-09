Autópsia mostra que Michael K. Williams morreu de overdose de drogas acidental

- Publicidade-

Uma autópsia confirmou que o ator Michael K. Williams, que interpretou o traficante Omar Little no drama policial da HBO “A Escuta”, morreu de overdose de drogas, informou o gabinete do médico legista de Nova York nesta sexta-feira.

Sua morte foi acidental, disse Julie Bolcer, porta-voz do gabinete, por e-mail.

Williams, de 54 anos, foi encontrado morto em seu apartamento no Brooklyn em 6 de setembro, e fontes policiais disseram na época que uma parafernália para drogas foi encontrada no local.

“A intoxicação aguda pelos efeitos combinados de fentanil, p-fluorofentanil, heroína e cocaína” foi a causa da morte determinada pelo legista, disse Bolcer no e-mail.

Ela se recusou a dar qualquer comentário adicional sobre a investigação.

Os colegas de Williams lembraram seu talento especial para humanizar os personagens que retratou, trazendo para os papéis sua própria experiência como um homem negro crescendo em Nova York.