Aulas presenciais retornam nesta segunda em Cruzeiro do Sul

Após mais de um ano parados devido a pandemia mundial do coronavírus, as aulas presenciais em 42 escolas municipais de Cruzeiro do Sul foram retomadas nesta segunda-feira (13).

Os estudantes do 1° ao 9° ano voltaram para as salas de aula em forma de revezamento, com restrições e cuidados sanitários.

Na entrada das escolas há álcool em gel e tapete sanitizante. Não há recreio. Obedecendo as regras da bandeira amarela, em cada sala de aula é permitida a permanência de 50% dos estudantes. Na semana seguinte, a outra metade assiste a aula.

Porém, nas Vilas, as aulas também foram retomadas, mas só acontecerá na zona rural em 15 dias.