Neste fim de semana, o atleta acreano Luiz Victor Romero vai fazer sua estreia representando o Acre na organização russa Eagle Fighting Championship (EFC) e vai enfrentar o russo Uzair Abdurakov na categoria peso meio-médio até 77kg.

O acreano assinou recentemente contrato com o evento, cujo dono é o ex-campeão do UFC, Khabib Nurmagomedov, vai lutar no dia 4 de setembro na cidade de Almetyevsk, na Rússia.