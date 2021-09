Ativistas ambientais pegam armas contra a Toyota – empresa supostamente interfere na disseminação de veículos elétricos

Fonte da imagem: CNET

A Toyota Motor Corporation começou a promover veículos híbridos na década de noventa do século passado, mas não obteve sucesso significativo na eletrificação completa de veículos. Ela considera os carros com células de combustível de hidrogênio uma alternativa aos veículos elétricos a bateria e, nos Estados Unidos, a maior montadora do mundo é acusada de fazer lobby para desacelerar a transição da frota de automóveis para a tração elétrica.

Os representantes da Toyota Motor já expressaram a opinião de que a produção e operação de veículos elétricos a bateria são mais prejudiciais ao meio ambiente do que os híbridos e, do ponto de vista da facilidade de uso, os veículos elétricos modernos só podem reivindicar ser o segundo carro no família. No mercado americano, a Toyota pretende reduzir sua participação de veículos elétricos a bateria para 15% até 2030, mas isso está bem abaixo dos níveis anunciados pela maioria de seus concorrentes. Os primeiros veículos elétricos de nova geração da Toyota chegarão ao mercado dos Estados Unidos neste ano, embora a China ofereça há muito tempo uma versão elétrica do crossover C-HR.

Nos Estados Unidos, os esforços da Toyota para fazer lobby por uma restrição ao estímulo da demanda por veículos elétricos já gerou descontentamento entre os ativistas, observa Electrek. A reivindicação coletiva da Plug In America já foi unida por uma ampla variedade de empresas e cidadãos americanos. Ativistas exigem uma reunião com o chefe do escritório de representação norte-americano da Toyota Tetsuo Ogawa (Tetsuo Ogawa). Os manifestantes estão indignados com o fato de que a Toyota resistiu a um aumento nos pagamentos do governo, estimulando a demanda por veículos elétricos, bem como se opôs ao endurecimento dos padrões ambientais na Califórnia.