ASSISTA: Vídeo mostra dupla tentando matar apenado a tiros na frente de boate

- Publicidade-

Uma testemunha gravou o exato momento em que dois homens tentaram matar a tiros um rapaz de 24 anos na manhã desta terça-feira (07) em frente a uma boate na Avenida Mamoré, bairro Três Marias, zona Leste da capital de Rondônia.

Nas imagens e possível ver que o rapaz estaria colocando o capacete para sair de motocicleta, quando dois homens se aproximam. O jovem logo sai correndo e a dupla vai atrás efetuando vários disparos com o intuito de atingir as costas da vítima.

O Rondoniaovivo apurou que logo depois esse rapaz foi detido por uma equipe da PM nas proximidades. Ele não foi baleado, mas acabou preso por ser apenado e estar fora de rota de monitoramento. O jovem estaria ainda com uma munição de calibre 38 no bolso.

Na ocorrência, os policiais não chegaram a narrar sobre o fato dos disparos que a dupla teria efetuado contra o apenado e nem quem seriam os dois atiradores. As autoridades deverão apurar o caso.

Vídeo: