Apresentador Yudi Tamashiro vem ao Acre faz show, participa de culto e experimenta a ‘baixaria’ do Mercado do Bosque

Yudi Muniz Tamashiro, apresentador de televisão, cantor e dançarino nipo-brasileiro, que se tornou conhecido em 2005 ao comandar o programa Bom Dia & Companhia, está no Acre a trabalho e também para conhecer um pouco da cultura acreana.

Em sua curta passagem no estado, Yudi resolveu experimentar as iguarias do Mercado do Bosque, como o quibe de macaxeira e a famosa baixaria. “Desde que eu cheguei aqui no Acre o pessoal fala que eu tinha que experimentar esse prato chamado “Baixaria”! E tá aprovado, selo YUDI de qualidade!”, comentou.

Na noite de domingo, 12, Tamashiro resolveu participar do culto na igreja Batista do Bosque, na Via Verde.

Em seguida, ele participou de um evento gospel no hotel Terra Verde, localizado no centro da cidade.