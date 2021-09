Apostas de 15 estados e do DF ganham a Lotofácil da Independência

- Publicidade-

O prêmio recorde da Lotofácil da Independência – mais de R$ 150 milhões – teve 57 apostas ganhadoras de 15 estados e do Distrito Federal. Cada uma vai receber R$ 2.791.889,55. O sorteio deste concurso especial 2.320 ocorreu ontem (11) à noite, em São Paulo.

Os 15 números sorteados foram os seguintes: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25.

As apostas com 15 acertos foram registradas no DF (1) e nos estados de São Paulo (18), Paraná (5), Santa Catarina (5), Bahia (3), Goiás (3), Minas Gerais (2), Pará (2), Rio de Janeiro (2), Ceará (1), Espírito Santo (1), Maranhão (1), Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (1), Pernambuco (1), Sergipe (1). Houve, ainda, 9 apostas ganhadoras feitas no Canal Eletrônico.

Demais prêmios

A Lotofácil da Independência também premiou acertadores de 14, 13, 12, e 11 dezenas. Cada um vai receber entre R$ 1.124,02 a R$ 5,00.

14 acertos – 10.288 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 1.124,02

13 acertos – 292.658 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 25,00

12 acertos – 3.577.748 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 10,00

11 acertos – 18.451.178 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 5,00

Esta 10ª edição do concurso especial da Lotofácil da Independência pagou o maior prêmio da história da modalidade. De acordo com a Caixa. o maior prêmio até então tinha sido de R$ 124,9 milhões, em 2020.