Após saída de Tiago Leifert, internautas pedem Ana Clara no BBB22

A vice-campeã do BBB18 Ana Clara ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter após o anuncio da saída de Tiago Leifert da TV Globo, nesta quinta-feira (9/9). Com a vaga de apresentador do Big Brother Brasil aberta, fãs do reality estão pedindo a ruiva no comando da atração.

Nos diversos tuítes, internautas reforçam que a apresentadora faz sucesso à frente de programas voltados para o Globoplay e demais canais digitais da emissora carioca, como o Bate-papo Com o Eliminado e o Big Data — Retrospectiva BBB. Em 2019, a ex-BBB foi repórter do Multishow nas transmissões do Rock in Rio e considerada uma das revelações do ano. Em agosto deste ano, Ana Clara renovou contrato com a Globo até 2025.

“É obrigação da Globo por a Ana Clara para comandar o BBB no ano que vem, depois dessa saída do Tiago Leifert”, decretou um internauta. “A única pessoa possível para substituir o Tiago é a Ana Clara, coloco em tuas mãos Boninho”, completou outro marcando o diretor.