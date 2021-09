Após quase um ano, polícia resgata mulher que sumiu do AC após viajar com o marido para interior do AM

- Publicidade-

Depois que quase um ano de angústia, sem ter notícias da jovem Ana Lúcia Souza da Silva, de 25 anos, que sumiu da cidade de Xapuri, no interior do Acre, depois de viajar com o marido e os filhos do casal, a família chegou ao fim da busca nesta semana. Ela foi localizada na cidade de Lábrea, no interior do Amazonas e resgatada pela polícia.