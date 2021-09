Após quase 6 meses, polícia não tem notícias do paradeiro de jovem que sumiu ao sair para fazer compras em Rio Branco

- Publicidade-

Elionai Souza, de 18 anos, sumiu de casa no dia 26 de março, em Rio Branco, para fazer compras para a avó. Polícia Civil diz que segue com buscas pelo rapaz, mas a falta de informações atrapalha os trabalhos investigativos.



Elionai Souza saiu de casa no dia 26 de março e não deu mais notícias.

Após quase seis meses, a Polícia Civil e a família seguem sem informações do paradeiro do jovem Elionai da Silva Souza, de 18 anos. Ele sumiu no dia 26 de março após sair para fazer compras em Rio Branco e não deu mais notícias para os parentes.

Ao G1, o tio do jovem, Elço Pinheiro, falou que a família acredita que Elionai esteja vivo e espera encontrá-lo um dia. Ele reclamou da falta de informação por parte da polícia.

“Não passaram nada, eu até desisti de entrar em contato pois, na maioria das vezes, eles diziam que as buscas estavam sendo efetuadas”, lamentou.

O delegado responsável pelo caso, Lucas Pereira, explicou que a polícia não desistiu de encontrar o rapaz. De acordo com ele, a polícia tem dificuldades em encontrar o jovem porque depende de informações de testemunhas.

“O caso do Elionai, pelo que vi, aparentemente, ele fugiu de casa voluntariamente. Pelo que vimos não tinha sido ameaçado por ninguém, não tinha se envolvido em nenhuma briga ou desavença. Possivelmente, foi algum problema que houve dele com a família ou conflito que tinha na cabeça e fugiu voluntariamente”, complementou.

Pereira falou também que a falta de informação é o que mais atrapalha os trabalhos. As últimas notícias recebidas relataram que Elionai estava vivendo em situação de rua na capital acreana. “Ao que tudo indica, ele, voluntariamente, não quis voltar para casa. Mas, não temos certeza disso, só vamos saber quando ele aparecer”, frisou.

O delegado pediu para quem tiver informações sobre o paradeiro de Elionai entre em contato com a Polícia Civil.

Desaparecimento

Elionai Souza saiu de casa para fazer compras para a avó, por volta das 16 horas do dia 26 de março e depois disso teria ido na casa de uma amiga, mas, ao sair da casa dela, desapareceu. A família fez um boletim de ocorrência na Delegacia da 2ª Regional, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

A família chegou a receber notícias de que o rapaz foi visto vagando pelas ruas da capital acreana sujo, magro e desorientado. Primeiramente, as informações alertaram que Souza estava vivendo em situação de rua no bairro Belo Jardim II.

Os parentes foram atrás, mas não acharam mais vestígios do jovem. Em maio, uma idosa que vive próximo de uma lanchonete do Parque da Maternidade ligou para a família falando que viu um rapaz muito parecido com Souza pela redondeza. Ela deu comida e conversou com ele. Durante o breve diálogo, o jovem falou que tinha 12 anos e estava desorientado.

Novamente, os familiares foram até o local, fizeram buscas, deixaram contatos caso o rapaz voltasse, mas, mais uma vez, não tiveram êxito.