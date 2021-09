Após mais de um ano fechada, Biblioteca Pública de Rio Branco deve reabrir no dia 8 de setembro

A biblioteca vai funcionar do período de 7h30 às 13h30 para atendimento ao público, segundo informou o coordenador do sistema estadual de bibliotecas públicas da Fundação Elias Mansour, Jackson Viana.

Além disso, devem ser seguidas todas as regras sanitárias determinadas no combate ao vírus, como o distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Outra medida a ser adotada é que para empréstimo de livros, o usuário deve apenas informar o título que deseja e o servidor é quem vai fazer a busca e entregar, para que não seja necessário o acesso dentro da biblioteca.

“Vamos voltar com todos os equipamentos e estrutura, inclusive, empréstimo de livro, espaço da criança e computadores vão estar disponíveis. Porém, estamos decidindo ainda o quantitativo de pessoas que poderão entrar simultaneamente, teremos cadastro para entrada e saída e para empréstimo”, acrescentou.

O coordenador disse que durante a semana vai ocorrer lançamento de livros, maratonas de contação de histórias, rodas de conversa palestras, sarau, do dia 8 a 15 de setembro com programações diárias.

Viana disse que algumas destas atividades vão ocorrer fora do horário de atendimento em uma programação que também vai ser divulgada nas redes sociais da Fundação.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 953.833 doses de vacinas e foram aplicadas 685.296 doses na população até esta quinta-feira (2), data da última atualização. Das doses, 472.649 pessoas tomaram a primeira dose, 201.017 a segunda e 11.630 a dose única. Rio Branco aplicou 314,8 mil doses e Cruzeiro do Sul 93,8 mil.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.

Atualmente, todas regionais do Acre estão classificadas em bandeira amarela, que é de atenção, segundo avaliação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, divulgada no dia 20 de agosto. Com isso, os setores podem funcionar apenas com 50% da capacidade.