Após Luciano falar de fim da dupla e confirmar o que todos esperavam, Zezé grava projeto solo.

Zezé Di Camargo usou as redes sociais para mostrar mais um lançamento em carreira solo. Mesmo ainda fazendo dupla com Luciano, ele agora está fazendo trabalhos solos e tendo novos parceiros musicais.

Sendo assim, ele está mostrando as canções inéditas do projeto ‘Rústico’. Já lançado em seu canal solo no YouTube ele chamou o público para participar junto com ele. “No ar!!! Assista agora #FRAUDE, já disponível no meu canal do Youtube. O novo vídeo do projeto #Rustico”, avisou Zezé em publicação no Instagram.

Os fãs se empolgaram e já projetam que a canção será um sucesso. “Heeeeee top estouro essa música”, alegou Camila Camargo. “Pai do céu tô apaixonada nessa música”, alegou Wanessa. “Zezé Di Camargo é aquele ali que judia, mas judia com gosto!!!! Aooo modão!”, , comentou um fã.