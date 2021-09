Após cumprir apenas 24% de acordo, Prefeitura de Tarauacá tem até 2024 para desativar lixão e construir aterro sanitário

Segundo o MP-AC, esse aditivo foi necessário para que não fosse ajuizada uma ação civil pública contra o município pelo não cumprimento das medidas determinadas no acordo. Em quatro anos, a gestão cumpriu integralmente apenas 7 das 29 medidas pactuadas no TAC, o que representa cerca de 24%. Outras 12 medidas foram cumpridas de forma parcial.

Com isso, o lixo da cidade ainda é jogado em um lugar inapropriado, a céu aberto e, segundo o órgão estadual, a prefeitura não começou a construção do aterro sanitário e nem mesmo o processo de licenciamento junto ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

Após constatar as irregularidades, o promotor de Justiça Júlio César de Medeiros se reuniu com secretários, a procuradoria do município e a prefeita Lucinéia Nery para ajustar o acordo e também debater o Plano Municipal de Saneamento Básico.

“Vejo como uma medida extremamente importante, tendo em vista que foram previstas também diversas ações com todos os secretários com uma extensa reunião no Ministério Público e envolve, por exemplo, a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, diversas medidas de remediações do lixão, fortalecimento da coleta seletiva, então, são diversas medidas que vão, de fato, implicar na melhor qualidade da população”, destacou o promotor.

A reportagem entrou em contato com a procuradoria do município e aguarda retorno com um posicionamento.