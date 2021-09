Após arrastão, assaltantes caem nos “pés” da Polícia

- Publicidade-

Um homem de nome José Pedro Apurinã Filho, de 20 anos, foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido, após caírem de moto em uma rotatória da Via Chico Mendes, 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, a dupla teria prático dois roubos a mão armada, na região do bairro Canaã.



Fotos: cedidas Chumbo Grosso

A equipe da Polícia Civil, se deslocava para outro endereço objetivando realizar uma perícia, quando a dupla caiu no momento que a guarnição passava.

Presa a dupla foi entregue a uma guarnição da Polícia Militar que conduziu os criminosos juntamente com a arma (escopeta), a Delegacia de Flagrantes.



