Após acordo, ônibus voltam a circular com 100% da frota em Rio Branco

Os ônibus voltaram a circular com 100% da frota na capital depois de dois dias de paralisação, os motoristas da Auto Viação Floresta aceitarem a proposta dos representantes da empresa.

Antes do acordo, somente os funcionários de outra empresa estavam desempenhando as atividades na rua.

Em meio ao retorno das atividades, os funcionários passam a seguir a liminar do desembargador Shikou Sadahiro, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO), que determina a manutenção de pelo menos 90% da frota em circulação nos momentos de pico.

Fora desse horário, 70% devem circular de forma normal, mesmo em situação de greve da categoria.