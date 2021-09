Após 30 dias presa, Flordelis está sem visitas e participando de cultos

- Publicidade-

A pastora e ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza está há 30 dias presa na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.

A pastora ainda está aguardando o julgamento de um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio. Nele, ela pede a revogação de sua prisão preventiva. O jornal Extra conversou com a advogada Janira Rocha para saber como está a situação da ex-deputada na prisão.

De acordo com a advogada, a pastora ocupa uma cela reservada para pessoas com algum tipo de comorbidade em razão de sequelas causadas por um acidente vascular cerebral (AVC).

Flordelis também está gastando boa parte de seu tempo atrás das grades na biblioteca. No local, ela faz a leitura de livros religiosos e de Ciência Política. Além disso, ela também participa de pequenos cultos dentro da cadeia. Ainda de acordo com a advogada, a pastora ainda não recebeu visita de nenhum de seus familiares.