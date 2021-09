Após 2 meses de organização, atos de Bolsonaro ‘flopam’ com menos público que o previsto

- Publicidade-

Os atos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira (7), em diversas capitais do Brasil, foram menores do que previram os organizadores do evento. Mesmo com dois meses de antecedência e tendo ocorrido em um feriado, os atos ‘floparam’ em boa parte do país.

Em São Paulo, onde Bolsonaro discursou na Avenida Paulista no meio da tarde, a Polícia Militar estimou a presença de 125 mil pessoas. O esperado eram 2 milhões — ou seja, apenas 6% do público se fez presente. Em Brasília, a primeira parcial divulgada era da presença de 105 mil pessoas, que depois foi corrigida para 400 mil. Ainda assim longe do milhão esperado. Em Salvador, a PM não divulgou uma contagem oficial.