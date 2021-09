Aos 90 anos, Silvio Santos está recuperado da covid-19

- Publicidade-

Notícia boa! Após testar positivo para covid-19, ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, receber alta médica e cuidados em casa, Silvio Santos está recuperado da doença. A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador nesta terça-feira (31), segundo o jornal Extra.

Há quase três semanas, o dono do SBT realizou alguns exames de acompanhamento, devido a recomendação de sua equipe médica, em virtude da idade. Com a alta, seguiu em repouso e tratamento domiciliar.

No fim de julho, Silvio voltou aos estúdios da emissora, depois de ficar dois anos longe, por integrar o grupo de risco diante da pandemia. Com as gravações do seu programa interrompidas após o diagnóstico, ainda não há informações sobre quando ele retornará.