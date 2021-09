Anvisa não libera temporada de cruzeiros marítimos na costa brasileira

- Publicidade-

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou que, neste momento, não autoriza a realização da temporada de cruzeiros marítimos 2021/2022 em toda a costa brasileira. No mais importante ponto para embarque de passageiros do País, em Santos (SP), o Terminal Concais já havia divulgado a previsão de início da temporada para 5 de novembro.

Segundo o G1, a Anvisa disse que, neste momento, não é possível autorizar a circulação de cruzeiros pelos portos brasileiros na temporada de fim de ano. A Agência explicou que não é possível prever se, até o fim do ano, uma nova avaliação será feita sobre o cenário da pandemia e a relação com as viagens marítimas no país.

A autorização era aguardada com grande expectativa há meses pelas operadoras. Na semana passada, o Concais divulgou que planejava receber seis navios no cais santista para a nova temporada de cruzeiros marítimos. As embarcações iriam percorrer a costa brasileira até meados de abril.

A previsão para os próximos meses era que 237 mil cruzeiristas embarcassem em Santos.