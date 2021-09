Antônia Lúcia deve perder o comando do PL para Mara Rocha; deputada é “estrela” dos liberais em ato no Acre

- Publicidade-

O Partido Liberal – PL – convocou seus filiados para a inauguração de sua nova sede estadual no Acre, que acontecerá dia 20 às 17 horas e contará com a presença de membros da executiva nacional. O convite destaca também a presença da deputada ainda tucana Mara Rocha, que perdeu a confiança da direção nacional do PSDB e está praticamente fora da sigla. Mara contraria a posição da executiva Tucana, de fazer oposição ao governo de Bolsonaro e com isso perdeu espaço no partido.

Outra questão que chama atenção nessa ida de Mara para o PL seria a permanência da presidente atual, ex-deputada Antônia Lúcia, que pode estar de malas prontas para outro partido. Com o fracasso político da família Rocha na eleição de 2020, ficam muitas perguntas sobre o futuro, tanto de Mara quanto do vice-governador Major Rocha (PSL). Em que palanque ambos estarão 2022?

Já que estão rompidos com grupo do governador Gladson Cameli, devem se aproximar de Sérgio Petecão, ou construir uma candidatura alternativa.