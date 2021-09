Amapá: Criança de 5 anos morre baleada na cabeça na Baixada do Ambrósio

- Publicidade-

Testemunhas relataram que a criança teria ido até um comércio comprar uma fatia de bolo e no retorno foi alvejada com um tiro na cabeça.



Mãe de Ana aparece abraçada à filha

A guerra entre facções chegou ao extremo no final da tarde desta quarta-feira (15) quando a pequena Ana Júlia, de 5 anos, foi morta com um tiro na cabeça ao ficar no meio do fogo cruzando entre dois grupos rivais na Baixada do Ambrósio, em Santana, região Metropolitana de Macapá.



Testemunhas relataram que a criança teria ido até um comércio comprar uma fatia de bolo e no retorno os criminosos iniciaram o confronto. Na troca de tiros a menina acabou alvejada na cabeça. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ela é alvejada ao subir na passarela de concreto.



A vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada ao Hospital de Santana, mas não resistiu ao ferimento. O corpo foi colocado no necrotério para ser removido ao Departamento de Medicina Legal (DML) da Polícia Técnico-Científica (Politec).



Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) realizaram a primeira intervenção após o confronto, mas não localizaram os envolvidos. O clima era de desolação e revolta ao mesmo tempo. Até a publicação dessa matéria ainda não havia novos detalhes sobre o caso.