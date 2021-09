- Publicidade-

Nesta quarta-feira, 22, saiu na edição do Diário Oficial mais um desligamento de um aluno do curso de formação de soldado da Polícia Militar do Acre.

Segundo o DOE, Felipe da Silva Amorim. Conforme a portaria, a saída se deu a pedido do aluno.

No início do mês, foram relatados denúncias de maus tratos, com alunos chegando a desmaiar.