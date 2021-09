Aluno do curso de formação da PM do Acre acusa instrutores do curso de agressões e tentativa de afogamento em treinamento

- Publicidade-

Nesta segunda-feira (28), surgiu novas denúncia contra os instrutores do curso de formação da Polícia Militar, realizado.

Um jovem identificado como João Paulo Bortolozo, procurou a imprensa para dizer que foi alvo de agressões físicas no centro integrado de formação dos novos militares.

De acordo com ele, em meados de Setembro, acabou sendo levado ao igarapé onde um militar teria tentado lhe afogar. “O cara me deu uma gravata e pulou comigo dentro do igarapé, me afogando. Quando eu ‘tava’ para morrer mesmo, eu gritei que iria assinar”, disse.

Por ter sido vítima de ameaça de morte, o aluno resolveu procurar a delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Além disso, ele denunciou as agressões na Defensoria Pública. A Polícia Militar informou que deve se pronunciar sobre o caso no decorrer do dia por meio de nota.