ALTA CILINDRADA: Jovem morre 15 dias depois de realizar sonho de comprar moto

Rapaz morreu em um acidente na Avenida Calama em Porto Velho



O jovem Gabriel Costa, 19 anos, que morreu em um trágico acidente de moto, na noite de terça-feira (28), havia acabado de comprar o veículo que tanto sonhava.

Em uma publicação nas redes sociais, no último dia 13, Gabriel anunciou a nova conquista e disse que estava realizando o maior desejo da sua vida.

“Eu sonhava com a meiota desde menor, estudei e trabalhei muito e hoje estou realizando um sonho. Deus me fez com uma mente brilhante e posso conquistar o que eu quiser”, escreveu ele em seu perfil no Instagram.

A legenda era acompanhada de vídeo com imagens da assinatura do contrato de compra e venda e do veículo. Rafael estava sorridente e muito feliz.

Na publicação, diversos foram os comentários parabenizando o rapaz. “Topp demais mano, parabéns, se cuida!”, escreveu um amigo.

Batalhador

Um outro disse. “Deus abençoe sua caminhada meu amigo, é isso ae… parabéns por cada conquista”.

Em uma outra publicação, também recente, Gabriel escreveu que sempre batalhou para conquistar seus objetivos e foi preciso trabalhar na rua para realizá-los.

“Comecei vendendo salgados no carrinho de lanche da minha mãe com 8 anos de idade na Jatuarana. Vendia picolé na rua, trabalhei de lavador de carro, panfleteiro no semáforo. Nunca foi fácil, era f… porque eu sempre quis ter tudo do bom e do melhor”, disse ele.



Em seguida Gabriel afirmou que se orgulha das lutas que travou para alcançar os objetivos dele, fazendo questão de ressaltar a fé.

“Não tenho vergonha do meu passado e procuro sempre lembrar de onde eu vim, humildade sempre. Meu segredo é que eu sempre apresento primeiramente a Deus tudo o que eu quero fazer, e Ele falha por acaso?”, escreveu o rapaz.

A publicação rendeu um grande engajamento e teve diversos comentários e reações positivas.

A morte

Gabriel morreu na noite de ontem (28) em uma motocicleta XT660. Ele foi vítima de um gravíssimo acidente na noite desta terça-feira (28) na Avenida Calama, próximo ao shopping, em Porto Velho.

O rapaz pilotava a moto em velocidade elevada e tentava passar no semáforo amarelo. O condutor com a mulher na garupa seguia em direção à zona Leste da capital.

O acidente grave aconteceu quando o motorista de um carro saiu do estacionamento de uma farmácia e entrou de repente na via. A colisão foi violenta e o casal ficou seriamente ferido.

Gabriel ainda foi socorrido para o Hospital João Paulo II, mas não resistiu. A mulher que estava na garupa está internada.